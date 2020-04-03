2020-04-03T13:39:36+03:00
Общество

Дмитрий Кузин: «В обновленной Конституции защита исторический памяти становится важнейшей задачей»

Депутат думы Нижнего Новгорода прокомментировал поправки в Конституцию РФ
Анастасия НАЗАРОВА
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Защита исторической памяти в обновленной Конституции становится важнейшей государственной задачей, заявил депутат думы Нижнего Новгорода Дмитрий Кузин, комментируя поправки в Конституцию РФ.

Депутат признался, что будет голосовать за проект поправок. По его мнению, в основном законе государства необходимо закрепить нормы, которые касаются социальных льгот, охраны материнства и детства, а также защиту русского языка и суверенитета.

- Одной из главных считаю поправку о защите нашей истории. Мой дед Иван Григорьевич Кузин воевал, был ранен, затем трудился на Горьковском автомобильном заводе. Там же в годы войны работал мой второй дед - Александр Владимирович Рыбкин. У него была бронь как у ценного специалиста. Я горжусь своими предками! - заявил Дмитрий Кузин.

Нижегородец предположил, что то же самое о своих предках могут сказать в каждой российской семье. Депутат уверен, что защита исторической памяти - общее дело всех граждан Российской Федерации.

- То, что это становится важнейшей государственной задачей, - это, безусловно, правильно, - заключил народный избранник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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