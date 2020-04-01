2020-04-01T15:35:23+03:00
Звезды

Нижегородская филармония имени Ростроповича перешла на дистанционный режим работы

Три раза в неделю на сайте можно послушать концерты прошедших сезонов
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородская филармония имени Ростроповича перешла на дистанционный режим работы вместе с другими учреждениями культуры. Но это не повод отменять концерты – три раза в неделю на официальном сайте можно послушать лучшие концерты прошедших сезонов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Записи выходят в эфир каждую среду и пятницу в 18:30, а также по воскресеньям в 13:00. Они доступны на сайте www.music-nn.ru в разделе «Трансляция».

Например, в среду, 1 апреля 2020 года в 18:30 можно послушать выступление фортепианного дуэта. В исполнении Екатерины Мечетиной и Александра Гиндина прозвучат сюита из оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в обработке В. Грязнова, «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка», увертюра си минор К. Черни и другие произведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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