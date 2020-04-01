Более 730 тысяч человек проголосовали за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»

1 Апр 2020 2020-04-01T14:27:28+03:00

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Сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести» продолжается – инициативу поддержали уже более 730 тысяч человек, сообщает пресс-служба НРО «Единой России».

В рамках сбора подписей в детсадах и школах региона ранее проходили конкурсы рисунка и эссе на тему «Вклад горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» - дети прислали более 8 000 рисунков и почти 4 000 эссе.

Если до этого подписи собрали на сайте ЗаНижний.рф или при помощи подписных листов, то в связи с введением режима всеобщей самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса оргкомитет принял решение продолжить голосование тоже электронным способом.

- Мы приняли решение прекратить сбор подписей за присвоение почетного звания на бумажных носителях и перевести его исключительно в электронный формат, на сайте ЗаНижний.рф, а также продлить голосование за детские работы в конкурсах рисунка и эссе, - пояснил исполнительный секретарь общественного организационного комитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду статуса «Город трудовой доблести» Алексей Антонов.

Напомним, что поддержать юных участников конкурса и проголосовать за одну из работ в разделах «Конкурс рисунков» и «Конкурс эссе» могут все желающие в возрасте старше 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU