2020-04-01T13:49:20+03:00
Общество

Интернет-проект «Спорт Порт Онлайн» стартовал 1 апреля

Нижегородская площадка присоединилась к проекту «Ни дня без спорта»
Валерия ГРОМОВА
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Спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт» присоединилась к проекту «Ни дня без спорта» и запустила интернет-проект. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, стартовал он 1 апреля 2020 года.

Теперь подписчики смогут в социальных сетях узнать об интересных видах спорта и заниматься ими не выходя из дома, а также принимать участие в онлайн мастер-классах, тренировках и даже выиграть призы. Рубрики обновляются ежедневно – посмотреть контент можно в любое время.

Присоединиться к проекту «Ни дня без спорта» нижегородскую площадку призвал губернатор Глеб Никитин.

-Для поклонников спорта сейчас - совсем непростое время. Но даже дома можно выполнять необходимый комплекс упражнений, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. «Спорт Порт» уже стал важным нижегородским брендом, и очень хорошо, что работа продолжается в режиме онлайн, - подчеркнул глава Нижегородской области.

Ознакомиться с программами можно по ссылкам: Вконтакте, Инстаграм, Тик-Ток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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