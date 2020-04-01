Андрей Петров: «Голосование - это гражданский долг каждого, кто считает себя настоящим россиянином»

1 Апр 2020 2020-04-01T12:18:09+03:00

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Председатель президиума совета Областной общественной организации пограничной службы «Нижегородский пограничник», секретарь Приокского отделения партии «Единая Россия» Андрей Петров рассказал, почему важны поправки в Конституцию:

- Конституция РФ была принята в начале 90-х годов прошлого века. Спустя почти тридцать лет, когда и внешняя, и внутренняя политика существенно изменились, конечно, требуется внесение изменений в Основной закон страны. Поправки актуализируют формат нашей жизнедеятельности. За последние десятилетия накопилось немало вопросов, которые можно толковать по-разному. После внесения поправок они будут трактоваться однозначно.

В принципе, все поправки я считаю нужными, они все имеют право на внесение в обновлённую Конституцию. Лично меня больше всего волнуют вопросы сохранения истории нашей родины, нашего Отечества. Важно сохранить ее для будущих поколений.

Голосование – это гражданский долг, прежде всего, тех, кто реально считает себя россиянином и не отделяет своего существования от жизни страны. Ветераны нашей организации пойдут голосовать обязательно вместе со своими семьями. Потому что мы понимаем свою ответственность перед страной, перед гражданами за принятие столь важных изменений в Конституции РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU