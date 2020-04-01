Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T11:05:23+03:00

Изменить размер текста: A A

У главного врача Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко официально диагностирован коронавирус – эту информацию подтвердил источник в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу, сообщает kp.ru.

- Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций, - рассказал Денис Проценко на своей странице в соцсети. - Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело.

Напомним, именно больница в Коммунарке в настоящее время – основной форпост в борьбе с коронавирусом. Сюда доставляют больных, у которых болезнь протекает с осложнениями, кому требуется искусственная вентиляция легких. Сейчас в Коммунарке лечатся 314 человек, из них у 59 коронавирус уже подтвержден, еще 127 – с подозрением на коронавирусную инфекцию. Четыре человека находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU