Стало известно, как в России будут собирать налоги на вклады

1 Апр 2020 2020-04-01T10:48:30+03:00

Такой налог придется платить, если доход в виде процентов составляет более 60 тысяч рублей в год

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Документ, в котором разъясняется, как будет начисляться новый налог на вклады миллионеров, опубликован на сайте Госдумы. Напомним, такой сбор на прошлой неделе предложил ввести президент России Владимир Путин. Механизм налогообложения будет работать следующим образом: за основу берется ключевая ставка ЦБ, и облагаться налогом будет процентный доход, превышающий доход с миллиона, сообщает kp.ru.

Например, если у человека на вкладе лежит 1,1 миллиона рублей, то за год он получит 66 тысяч рублей процентного дохода. Из них 60 тысяч облагаться налогом не будут – 13% возьмут только с дополнительных шести тысяч. Соответственно, если вклад больше, будет больше и налог. При этом важнее сумма процентного дохода, чем самого вклада – к примеру, если вклад составляет 1,2 миллиона рублей, но ставка всего 5% годовых, то вы получите 60 тысяч дохода и ничего не заплатите государству.

Распределить по банкам небольшие вклады, чтобы избежать уплаты налогов, не получится – они будут суммироваться, а данные будут сводить в налоговой воедино.

ИСТОЧНИК KP.RU