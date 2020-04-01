В поликлинике №1 Приокского района завершился капремонт

1 Апр 2020 2020-04-01T08:12:40+03:00

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В городской поликлинике №1 Приокского района завершились работы по капитальному ремонту, проводимые в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на эти цели из областного бюджета было выделено более семи миллионов рублей.

Теперь входная группа поликлиники оборудована всем необходимым для маломобильных нижегородцев, создано отдельное картохранилице, а также организован call-центр. Хирургические кабинеты отремонтированы, а также заменена проводка, контейнерная площадка и противопожарные двери складских помещений.

Пациенты смогут ожидать прием в новой комфортной зоне с мягкой мебелью, а в кабинеты врачей доставлено новейшее оборудование: уже работает цифровой маммограф и новые аппараты гастроскопии и колоноскопии.

- От здравоохранения зависит качество жизни людей, их здоровье. Аудит системы здравоохранения в регионе показал, что существует накопленный «недоремонт» учреждений. В принципе, первичное звено в целом в стране испытывало недостаток финансирования именно для капитального ремонта, для реконструкции, но у нас эта тенденция была особо ярко выражена в последние годы. В 2019 году мы уже выделили значительные средства для устранения этой диспропорции, — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он напомнил, что правительство уже направило допсредства на сокращение дефицита государственной программы «Гарантия оказания бесплатной медицинской помощи».

Ранее мы сообщали, что с 30 марта в регионе до особого распоряжения запрещается плановое посещение поликлиник. В своем Инстаграме глава минздрава Александр Смирнов пояснил, что сейчас оказывается только экстренная медицинская помощь. Профосмотры, вакцинация и диспансеризация как детей, так и взрослых отменяются.

ИСТОЧНИК KP.RU