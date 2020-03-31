2020-03-31T14:12:42+03:00
Общество

В Нижегородской области начался сезон клещей

Зарегистрировано 26 обращений по поводу присасывания клещей
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Климатические условия на территории Нижегородской области способствуют активизации насекомых, и в том числе – клещей, которые переносят различные инфекционные заболевания. Роспотребнадзор напоминает о необходимости быть внимательными и соблюдать ряд важных рекомендаций.

На конец марта зарегистрировано 26 случаев присасывания клещей в Ардатовском, Арзамасском, Балахнинском, Борском, Вознесенском, Городецком, Дивеевском, Кулебакском, Лукояновском, Навашинском и других районах области, а также в самом областном центре и в Дзержинске. Среди обратившихся не зарегистрировано ни одного случая инфицирования. Специалисты напоминают – клещи являются переносчиками боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза.

На протяжении последних 10 лет объемы финансирования акарицидных обработок растут. Все жители региона, входящие в группу риска, привиты, лаборатории Роспотребнадзора готовы к работе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как работать при режиме всеобщей изоляции: у предпринимателей начались сложности с получением кредитов и торговлей
Легкие, пораженные коронавирусом, выглядят как «матовое стекло»
Эффективны ли прививки пневмококка, гриппа и вакцины БЦЖ против коронавируса
В Нижегородской области начался сезон клещей
Евгений Костин: «Поправки в Конституцию сделают власть более открытой, научат её слышать и решать запросы граждан»
Запрет на поездки на личном автомобиле в Нижнем Новгороде: будет ли введен и для кого
Российские ученые создали новый тест для диагностики COVID-19
Почти миллион нижегородцев записались на прием к врачу через интернет
Самоизоляция в Нижнем Новгороде 2020: как получить помощь волонтеров, как стать волонтером
Передвижение по Нижнему Новгороду на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Нижегородская санитарная авиация за 3 месяца 2020 года выполнила 75 полетов