В Нижегородской области начался сезон клещей
Климатические условия на территории Нижегородской области способствуют активизации насекомых, и в том числе – клещей, которые переносят различные инфекционные заболевания. Роспотребнадзор напоминает о необходимости быть внимательными и соблюдать ряд важных рекомендаций.
На конец марта зарегистрировано 26 случаев присасывания клещей в Ардатовском, Арзамасском, Балахнинском, Борском, Вознесенском, Городецком, Дивеевском, Кулебакском, Лукояновском, Навашинском и других районах области, а также в самом областном центре и в Дзержинске. Среди обратившихся не зарегистрировано ни одного случая инфицирования. Специалисты напоминают – клещи являются переносчиками боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза.
На протяжении последних 10 лет объемы финансирования акарицидных обработок растут. Все жители региона, входящие в группу риска, привиты, лаборатории Роспотребнадзора готовы к работе.
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ИСТОЧНИК KP.RU