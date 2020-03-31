Евгений Костин: «Поправки в Конституцию сделают власть более открытой, научат её слышать и решать запросы граждан»

31 Март 2020 2020-03-31T12:49:54+03:00

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Депутат городской Думы Нижнего Новгорода, директор АНО «Центр Стратегического Развития Регионов» Евгений Костин рассказал о своём отношении к поправкам в Основной закон страны.

- В Конституции России предлагается закрепить принципы единой системы публичной власти. Это очень важно, т.к. позволит выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены и укреплены.

Отмечу, что в Нижегородской области уже налажена система эффективного взаимодействия между властью и гражданским обществом. С 2013 года в регионе реализуются проекты по развитию области, в которых очень активно участвуют сами жители. Это, прежде всего, Программа поддержки местных инициатив и Программа формирования комфортной городской среды, на реализацию которых было выделено порядка 6,3 млрд рублей. На эти средства в Нижегородской области было реализовано 3975 проектов, а также региональный проект «Вам решать», благодаря которому будут приведены в порядок 103 объекта на сумму почти 1 млрд рублей.

Отдельно хотелось бы отметить пилотный проект «Моя инициатива», который реализуется в Сормовском и Канавинском районах Нижнего Новгорода. Это точечный проект, который поддерживает активных жителей, их идеи и предложения в сфере благоустройства и экологии, развития спорта и культуры, социальной поддержки населения. Идеи и предложения жителей не столь масштабны, как могут показаться на первый взгляд, но от этого они не становятся менее важными, ведь благодаря их реализации мы делаем окружающую нас среду лучше.

Я могу с полной уверенностью сказать, что жители Нижегородской области обладают сегодня реальными рычагами влияния на распределение бюджетных средств. Таким образом, формируется действительно «Народный бюджет», который отвечает запросам людей. И с каждым годом количество активных граждан, которые поддерживают такое распределение бюджета, растет. Со своей стороны, региональные и местные власти всячески поощряют эту активность, и такое взаимодействие уже приносит свои результаты. Наш регион за последние годы значительно преобразился. И в этом - заслуга всех нижегородцев. Отрадно, что этот подход нашел отражение в поправках в Конституцию, и опыт Нижегородской области будет востребован в других регионах страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU