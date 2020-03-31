2020-03-31T11:51:39+03:00
Общество

Российские ученые создали новый тест для диагностики COVID-19

Тест, созданный российскими учеными, подтвердил свою эффективность
Елена ЛАЗАРЕВА
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В России создан новый тест для диагностики коронавирусаВ России создан новый тест для диагностики коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
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Российские ученые создали новый тест для выявления COVID-19, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По информации источника, новый тест был разработан учеными Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Ученые НИИ имеют большой опыт по созданию наборов для диагностики различных инфекционных заболеваний, кроме того, на площадке НИИ создано собственное массовое производство диагностических наборов.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что тест уже прошел клинические испытания и подтвердил свою эффективность – в отличие от своих аналогов, тест не дает ложноположительной реакции на коронавирус.

в начале этой недели, 25 марта, тест зарегистрирован для использования на территории России, сообщает kp.ru.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" сообщала о начале испытаний вакцины против вируса COVID-19 на лабораторных животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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