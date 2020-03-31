Российские ученые создали новый тест для диагностики COVID-19

31 Март 2020 2020-03-31T11:51:39+03:00

В России создан новый тест для диагностики коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

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Российские ученые создали новый тест для выявления COVID-19, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По информации источника, новый тест был разработан учеными Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Ученые НИИ имеют большой опыт по созданию наборов для диагностики различных инфекционных заболеваний, кроме того, на площадке НИИ создано собственное массовое производство диагностических наборов.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что тест уже прошел клинические испытания и подтвердил свою эффективность – в отличие от своих аналогов, тест не дает ложноположительной реакции на коронавирус.

в начале этой недели, 25 марта, тест зарегистрирован для использования на территории России, сообщает kp.ru.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" сообщала о начале испытаний вакцины против вируса COVID-19 на лабораторных животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU