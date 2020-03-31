2020-03-31T11:19:54+03:00
Общество

Почти миллион нижегородцев записались на прием к врачу через интернет

Услуга стала самой популярной среди тех, которые можно получить в электронном виде
Елена ЛАЗАРЕВА
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В 2019 году жители Нижегородской области через региональный портал госуслуг чаще всего записывались на прием к врачу. Этой услугой воспользовались 975 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональное министерство информационных технологий и связи.

Всего на портале предоставляется 187 различных государственных и муниципальных услуг, а также следит за результатом через личный кабинет на портале.

Кроме электронной записи к врачу, нижегородцы активно пользовались другими услугами – узнавали размеры своих соцпособий, сообщали о нарушениях в сфере ЖКХ и уточняли адреса и режим работы МФЦ.

Чаще всего порталом пользовались нижегородцы в возрасте от 25 до 34 лет – их оказалось около трети, впрочем, и пользователей старше 55 лет оказалось много – более 13%.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин входит в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Развитие цифровой экономики, по словам главы региона, является приоритетным в регионе. В том числе, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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