2020-03-31T11:19:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Нижнем Новгороде 2020: как получить помощь волонтеров, как стать волонтером

Всеобщий режим самоизоляции независимо от возраста введен в Нижнем Новгороде с 30 марта
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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С 30 марта в Нижнем Новгороде введен всеобщий режим самоизоляции. Он действует для всех, независимо от возраста, но особенно важно его полное соблюдение для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Чтобы им не было необходимости выходить на улицу, молодые нижегородцы вызываются им помочь: сбегать в магазин за продуктами, погулять с собакой, купить лекарства.

Чтобы получить помощь волонтеров, нижегородцы могут обратиться по единому номеру круглосуточной горячей линии: 8-800-200-34-11.

Если же вы, напротив, хотите и можете стать волонтером – заходите на сайт мывместе2020.рф. Там каждый может предложить свою помощь и стать волонтером.

По данным ОНФ Нижегородской области, сейчас в регионе официально зарегистрировано 180 волонтеров, но фактически их количество гораздо больше – несколько сотен. Многие люди и организации звонят в штаб и предлагают свои услуги – развозить продукты на личном транспорте, оказывать психологическую и юридическую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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