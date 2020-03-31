2020-03-31T09:19:41+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде ожидаются мороз и снегопад

Пасмурная погода и сильный ветер пришли в регион на целую неделю
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -2 градуса, снег и пасмурно.

В течение дня сохранится пасмурная погода, весь день снег, который прекратится только после полудня, но вечером вновь ожидается снег и сильный снег. К полудню температура поднимется до 0…+1 градуса, но вечером синоптики прогнозируют снегопад.

Ветер северный и северо-восточный, скорость 4-5 метров в секунду с порывами до 10-12 метров в секунду. К ночи ветер немного стихнет – до 3-4 метров в секунду и с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение всего дня стабильно – 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 73-88%.

Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов, завтрашнее утро также начнется с небольшого мороза -3…-4 градуса. Снег будет идти всю ночь. К легкому морозцу завтра добавится еще и сильный ветер порывами до 12 метров в секунду.

При любой погоде – оставайтесь дома!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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