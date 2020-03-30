«Береженого Бог бережет»: Путин попросил россиян серьезнее относиться к борьбе с коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T18:49:34+03:00

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Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с полпредами. В первую очередь он обратил внимание на важность эффективного взаимодействия местных, региональных и федеральных структур, сообщает kp.ru.

- Не должно быть самоуспокоенности, но нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа, укрепляющая доверие граждан. Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Такой подход уже позволил нам выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции. Теперь нужно полностью и результативно использовать этот запас. Подготовка должна быть проведена во всех регионах. И даже если принимаемые меры кажутся непосвященным людям избыточными – береженого Бог бережет, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент напомнил также о необходимости завершить в ближайшие дни полную инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений, перепрофилировать часть больниц и развернуть дополнительные центры диагностики. При этом все выплаты медикам должны быть в срок. Особое внимание необходимо уделять людям старшего поколения – важно, чтобы они оставались дома в полной изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU