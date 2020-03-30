Украинка заразила коронавирусом четыре села и теперь опасается за свою жизнь
Жительница села Коленоковцы Черновицкой области Елизавета обратилась через Facebook к односельчанам и попросила не сжигать ее заживо с детьми и внуками. Дело в том, что женщина стала так называемым «нулевым пациентом», и из-за нее Черновцы стали центром эпидемии коронавируса на Украине, сообщает kp.ru.
Елизавета ездила на заработки в Италию, а когда началась пандемия – вернулась домой. В честь ее возвращения родня устроила гульбу – в результате несколько человек заразились коронавирусом. Потом женщина продолжила вести весьма активную жизнь – даже ездила по митингам! На данный момент, по официальной статистике, в Коленоковцах 14 зараженных.
Виновница и сама попала в больницу – правда, с легкой формой вируса, и ее уже выписали домой. Теперь она опасается за свою жизнь.
- Я вылечилась! Вылечилась! – рыдает женщина на видео. – Ой, что я вам хочу сказать, дорогие односельчане: я чую, вы хочете мене спалити хату. Я чую, вы хочете расправиться с моими детьми! Дети мои закрылись, сидят, как зайчата, нам нечего есть, я ничего не купила, ни буряка, ни хлеба, остались одни макароны! Не убивайте!
ИСТОЧНИК KP.RU