В Нижнем Новгороде закрыли игорный дом

30 Март 2020 2020-03-30T17:14:29+03:00

По данным следствия, подозреваемый знал, что нарушает закон. Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Изменить размер текста: A A

Следователем следственного отдела по Автозаводскому району Нижнего Новгорода расследуется уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Как сообщает источник, в одном из помещений дома по улице Янки Купалы (Автозаводский район) нижегородец организовал игорный дом «с использованием игрового оборудования». Данная территория находится вне игорной зоны, установленной федеральным законодательством, и подозреваемый точно об этом знал. Что, тем не менее, не помешало ему установить 40 игровых автоматов. 52-летнему гражданину предъявлено обвинение, от дачи показаний он отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, о фактах незаконной игорной деятельности по номеру телефона: 8-920-069-09-41.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU