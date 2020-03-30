2020-03-30T17:14:29+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде закрыли игорный дом

Изъято 40 игровых автоматов
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным следствия, подозреваемый знал, что нарушает закон. Фото: СУ СК РФ по Нижегородской областиПо данным следствия, подозреваемый знал, что нарушает закон. Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области
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Следователем следственного отдела по Автозаводскому району Нижнего Новгорода расследуется уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Как сообщает источник, в одном из помещений дома по улице Янки Купалы (Автозаводский район) нижегородец организовал игорный дом «с использованием игрового оборудования». Данная территория находится вне игорной зоны, установленной федеральным законодательством, и подозреваемый точно об этом знал. Что, тем не менее, не помешало ему установить 40 игровых автоматов. 52-летнему гражданину предъявлено обвинение, от дачи показаний он отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, о фактах незаконной игорной деятельности по номеру телефона: 8-920-069-09-41.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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