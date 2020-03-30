2020-03-30T17:08:39+03:00
Общество

Мишустин порекомендовал всем регионам последовать примеру Москвы и ввести самоизоляцию

Премьер также одобрил введение штрафов для нарушителей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Мишустин порекомендовал всем регионам последовать примеру Москвы и ввести самоизоляциюМишустин порекомендовал всем регионам последовать примеру Москвы и ввести самоизоляциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьер Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями в понедельник, 30 марта 2020 года, порекомендовал руководителям регионов проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области. По его словам, эти шаги являются логичным продолжением политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, сообщает kp.ru.

- Власти делают все, чтобы россияне провели нерабочую неделю комфортно в режиме самоизоляции. А те, кому ответственности не хватает – не имели бы возможности распространять вирус, - отметил Михаил Мишустин.

Премьер также напомнил, что правительство одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за нарушение карантина. Для физических лиц штрафы начинаются от одной тысячи рублей до трехсот тысяч, а для юридических лиц достигают и миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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