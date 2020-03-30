В Нижнем Новгороде пройдет акция «Зажги синим»

30 Март 2020 2020-03-30T16:37:33+03:00

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Во Всемирный день распространения информации об аутизме, 2 апреля 2020 года Нижний Новгород впервые присоединится к акции «Зажги синим!». В мероприятии примет участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба областного правительства.

Акция «Зажги синим» с 2008 года ежегодно проходит в разных странах и городах – синим цветом подсвечивают самые известные мировые достопримечательности - египетские пирамиды, Сиднейский оперный театр, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, небоскребы в Нью-Йорке, Пизанская башня и другие. Акция призвана поддержать людей с аутизмом.

В России День распространения информации об аутизме впервые был поддержан в 2013 году. «Первопроходцем» стала Москва, ежегодно к акции присоединялись и другие города. В этом году и Нижний Новгород тоже примет участие в акции.

Синий - официальный цвет неправительственной организации по защите прав людей с аутизмом Autism Speaks, которая придумала эту акцию. Кроме того, синий цвет, цвет индиго символизирует особенное восприятие мира. Также синий является цветом индиго, цветом особенного восприятия мира. В знак солидарности с людьми с аутизмом в Нижнем Новгороде синим подсветят Нижегородский Кремль, стадион «Нижний Новгород», телебашню, Ярмарку и здание бывшей фабрики «Маяк».

В акции примет участие глава региона Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU