2020-03-30T16:17:38+03:00
Общество

ГУАД готовит проект защиты от подтопления Чернореченской объездной дороги

Участок дороги планируется поднять примерно на полтора метра
Елена ЛАЗАРЕВА
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Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области изучает варианты решения проблемы с подтоплением участка Чернореченской объездной дороги в пригороде Дзержинска. Об этом сообщил заместитель директора ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» Андрей Левдиков.

Напомним, участок автомобильной дороги затапливает каждую весну, а также после сильного дождя. В подтоплении «виновато» расположенное неподалеку от дороги озеро, которое, выходя из берегов, подмывает защитное сооружение – дамбу. Дорогу периодически приходится перекрывать, в частности, в этом году трасса была перекрыта 20 февраля.

По словам Андрея Левдикова, эксперты ведомства нашли способ снизить уровень воды и снять ограничения на движение автомобильного транспорта.

«Для того чтобы в будущем этот вопрос больше не возникал, специалисты Главного управления автомобильных дорог уже выполнили предпроектные проработки», - подчеркнул замдиректора ГКУ ГУАД.

Планируется выполнить реконструкцию участка дороги и поднять проезжую часть примерно на полтора метра. Кроме того, рассматривается несколько вариантов строительства искусственных сооружений, например, водосбросов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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