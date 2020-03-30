ГУАД готовит проект защиты от подтопления Чернореченской объездной дороги
Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области изучает варианты решения проблемы с подтоплением участка Чернореченской объездной дороги в пригороде Дзержинска. Об этом сообщил заместитель директора ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» Андрей Левдиков.
Напомним, участок автомобильной дороги затапливает каждую весну, а также после сильного дождя. В подтоплении «виновато» расположенное неподалеку от дороги озеро, которое, выходя из берегов, подмывает защитное сооружение – дамбу. Дорогу периодически приходится перекрывать, в частности, в этом году трасса была перекрыта 20 февраля.
По словам Андрея Левдикова, эксперты ведомства нашли способ снизить уровень воды и снять ограничения на движение автомобильного транспорта.
«Для того чтобы в будущем этот вопрос больше не возникал, специалисты Главного управления автомобильных дорог уже выполнили предпроектные проработки», - подчеркнул замдиректора ГКУ ГУАД.
Планируется выполнить реконструкцию участка дороги и поднять проезжую часть примерно на полтора метра. Кроме того, рассматривается несколько вариантов строительства искусственных сооружений, например, водосбросов.
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ИСТОЧНИК KP.RU