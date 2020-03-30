Как будут работать детские сады Нижегородской области с 30 марта 2020 года

30 Март 2020 2020-03-30T16:06:41+03:00

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня по поручению губернатора Нижегородской области в детских садах региона начали работать дежурные группы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На данный момент сформированы и начали работу группы в Ардатовском, Балахнинском, Бутурлинском, Варнавинском, Володарском, Воскресенском, Гагинском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Ковернинском, Краснооктябрьском, Кстовском, Лысковском, Пильнинском, Починковском, Сеченовском и Тоншаевском районах, а также в Автозаводском, Ленинском и Советском районах Нижнего Новгорода, на Бору, в Дзержинске и Шахунье. В Сарове работает дежурный детский сад.

Если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, они должны написать заявление в муниципальный орган управления образованием (департамент, отдел и т.п.), и ребенок получит возможность посещать дежурную группу. Глава региона подчеркнул, что эта мера поддержки вводится в первую очередь для сотрудников экстренных служб, которые не должны соблюдать режим самоизоляции.

«Повышенная нагрузка сейчас легла на плечи медиков, полиции, спасателей. Была поставлена задача - провести мониторинг работы всех ведомств. На основе этих потребностей был сформирован перечень групп в детсадах», сообщил Глеб Никитин и добавил, что в дежурные группы могут ходить и дети сотрудников непрерывно работающих производств.

При необходимости количество групп будет увеличено, но если есть возможность оставить ребенка дома – лучше этой возможностью воспользоваться. «Самое безопасное сейчас – вообще не выходить из дома», - напомнил глава региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU