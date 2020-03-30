Владимир Поддымников: «Поправки в Конституцию по защите интересов семьи и детства носят стратегический характер, отражая приоритеты развития страны»

30 Март 2020 2020-03-30T15:17:06+03:00

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Депутат городской Думы Нижнего Новгорода, председатель правления Нижегородского областного отделения ОФСОО «Федерация КУДО России» Владимир Поддымников прокомментировал поправки в Конституцию РФ:

- Тот вариант Конституции, который у нас есть сегодня, создавался очень быстро, и в нем не отражён ряд важных моментов. Сегодня мир очень быстро меняется, поэтому изменения, влияющие на жизнь всех граждан страны, должны обязательно отразиться в главном документе России.

Я внимательно изучил текст поправок и с уверенностью могу сказать, что они необходимы. Так, к примеру, предложено очень много важных дополнений, касающихся социальной сферы. Это поправки о минимальном размере оплаты труда, который теперь не может быть меньше прожиточного минимума, и те, что гарантируют социальное страхование работающих, адресную поддержку, индексацию социальных пособий, современные детские сады и школы, поддержку молодых семей, выплаты детских пособий – теперь все это в приоритетах у государства.

Для меня как для спортсмена очень важна защита института семьи и детства, потому что только поддерживая семьи и детей, мы сможем вырастить и воспитать здоровое, сильное поколение. Поправки в Конституцию по защите интересов семьи и детства носят стратегический характер, отражая приоритеты развития страны: «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим».

Очень важны и поправки, касающиеся сферы здравоохранения. Они гарантируют, что граждане России имеют право не просто на бесплатную, а на качественную медицинскую помощь.

Я уверен, что внесение этих поправок необходимо, и сделать это нужно именно сейчас. Поэтому я не только сам обязательно пойду на голосование, но и постараюсь объяснить всем друзьям и знакомым важность и необходимость этого шага, который поможет наполнить главный документ страны более значимым содержанием, отвечающим современному состоянию нашего общества.

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ИСТОЧНИК KP.RU