2020-03-30T15:04:00+03:00
Общество

В Нижегородской области увеличилось производство продуктов на 7,6%

Основной рост произошел по объему производства рыбы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Объем производства продуктов питания в Нижегородской области за январь-февраль 2020 года вырос на 7,6%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Основной рост объемов производства произошел по рыбной продукции и муке – 71,8 тысяч тонн и 22,5 тысячи тонн соответственно. Также существенно выросли объемы производства майонезов – на 14,7 тысяч тонн, кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов – более чем на 7 тысяч тонн. Увеличен выпуск мяса, сыров, творога, сливочного масла, плодоовощных консервов и других продуктов..

«Предприятия нижегородского пищепрома традиционно демонстрируют положительную динамику работы, - отметил глава региона. - Отрасль развивается: растет производство пищевых продуктов, расширяется их ассортимент».

По мнению губернатора, у пищевой промышленности есть резервы для дальнейшего наращивания объемов выпуска продуктов - хлебобулочных и колбасных изделий, круп, сыров, сливочного масла, масложировой продукции. Также глава региона отметил, что предприятия сферы пищепрома обеспечены сырьем для работы.

Напомним, в регионе создан оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры потребительского рынка.

Нижегородские предприниматели могут сообщить о связанных с коронавирусом проблемах, оставив заявку на портале мойбизнес52.рф, или по телефону горячей линии «Мой бизнес»: 8-800-301-29-94. Или в viber-чате +7 951 911 7002.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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