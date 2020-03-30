Нижегородский музей-заповедник вошел в десятку лучших исторических музеев России

30 Март 2020 2020-03-30T13:58:03+03:00

Виртуальные экскурсии музея посмотрели более 650 тысяч пользователей. Фото: группа НГИМЗ в соцсети

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Портал ТурСтат представил рейтинг самых интересных и посещаемых исторических музеев России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий. Топ был подготовлен в преддверии Всемирного дня историка, который отмечается 28 марта.

Как и следовало ожидать, наиболее популярными оказались исторические музеи в двух российских столицах, а также в Казани. Из питерских музеев в топ вошли Петергоф и Царское Село, среди московских музеев наиболее популярными оказались Московский Кремль и Исторический музей. Среди казанских в топе – Казанский Кремль.

Также в первой десятке музеи Ярославля, Владимира, Великого Новгорода, Херсонеса и Севастополя.

Топ-10 замыкает Нижегородский музей-заповедник. Виртуальные экскурсии музея посетили в прошлом году 655 тысяч нижегородцев и гостей города. Для сравнения: на Петергофских виртуальных экскурсиях побывали почти в десять раз больше посетителей – 6,3 миллиона человек, а музеи Московского Кремля, расположившиеся на втором месте рейтинга, существенно отстали – 3,1 миллиона человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU