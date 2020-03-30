Проверка слуха: россияне могли переболеть коронавирусом до того, как началась эпидемия

30 Март 2020 2020-03-30T13:56:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Возможно, многие россияне могли переболеть коронавирусом еще до того, как это превратилось в эпидемию – этой зимой у тысяч человек были очень тяжелые ОРВИ с высоченной температурой, слабостью, головной болью и кашлем, а у кого-то даже были зафиксированы странные изменения в легких. В общем – очень похоже на симптомы коронавируса COVID-19. А ведь тогда первые случаи заболевания только-только появились в китайском Ухане. Впрочем, туристы тогда путешествовали свободно, а значит, вирус легко мог добраться и в Россию.

Только вот эпидемиологи и вирусологи категорически против этой обнадеживающей версии. Представитель российского отделения ВОЗ Мелита Вуйнович на видеофоруме «Следующие 20 лет «Коронавирус» резко прокомментировала этот вопрос.

- Я удивляюсь, что люди всегда думают, что прочитав три статьи, станут экспертами в какой-то теме. Респираторных вирусов зимнего сезона очень много, вы могли заболеть синцитиальным вирусом. Вирусом гриппа А,Б, риновирусом или даже коронавирусом другого штамма, - приводит слова Мелиты Вуйнович kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU