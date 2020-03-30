Пристрой к детскому саду №12 «Катюша» получил заключение госэкспертизы

30 Март 2020 2020-03-30T13:03:06+03:00

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Пристрой к детскому саду №12 «Катюша» получил заключение инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Эксперты подтвердили соответствие строения проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности счетчиками потребления коммунальных услуг.

Заключение экспертов получено 27 марта, этим же днем датирован соответствующий приказ областного Госстройнадзора.

По информации источника в департаменте строительства и капремонта Нижнего Новгорода, новый пристроит позволит организовать в детском саду прием еще 60 малышей от года до трех лет. Это позволит существенно снизить число родителей-очередников, которые ожидают мест в детских садах.

Ранее сообщалось, что помимо благоустройства у нового пристроя, будет проведено благоустройство у основного здания. В частности, будет отремонтировано асфальтовое покрытие на территории детского сада.

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ИСТОЧНИК KP.RU