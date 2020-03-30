2020-03-30T12:14:13+03:00
Общество

Более 50 онлайн-обращений поступило в нижегородское минимущества после ограничений личного приема

Большая часть вопросов касалась предоставления участков многодетным семьям
Елена ЛАЗАРЕВА
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Более 50 онлайн-обращений поступило в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области после временного отказа от личных приемов граждан. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Напомним, министерства и ведомства Нижегородской области перешли на дистанционную форму работы по обращениям граждан. Минимущество не стало исключением. По словам министра Сергея Баринова, в основном нижегородцы обращались по вопросам продления и расторжения договоров аренды земли, а также по вопросам предоставления земельных участков многодетным семьям.

«Буквально на прошлой неделе нижегородское Заксобрание поддержало инициативу губернатора Глеба Никитина о предоставлении жилищного сертификата для многодетных семей вместо земельных участков. Постановлением правительства будет утвержден порядок подачи заявления на предоставление сертификата, порядок его выдачи», - сообщил министр.

Напомним, многодетные семьи вместо земельного участка для постройки дома могут получить сертификат номиналом 470 тысяч рублей для улучшения жилищных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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