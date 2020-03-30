2020-03-30T10:51:45+03:00
Общество

42 протокола составили нижегородские полицейские на нарушителей режима самоизоляции

Режим самоизоляции нарушают и граждане России, и иностранцы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородскими полицейскими было составлено 42 протокола на нарушителей ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации источника, в полицейском главке создана рабочая группа по предупреждению распространения COVID-19. Круглосуточную работающую группу возглавил заместитель начальника главного управления МВД Владимир Генералов. Основная задача рабочей группы – постоянный мониторинг информации о тех, кто прибыл в Нижегородскую область из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

В случае нарушения сроков изоляции, полицейские составляют административные протоколы на нарушителей. Группа функционирует с 18 марта, и за это время было составлено более 40 протоколов об административных правонарушениях, причем среди нарушителей были отмечены как граждане РФ, так и иностранцы, прибывшие на территорию РФ.

Группа работает на территории всей Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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