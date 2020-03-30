В Нижегородской области отремонтируют 32 километра федеральной автодороги Р-158

30 Март 2020 2020-03-30T10:17:11+03:00

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Около 32 километров федеральной трассы Р-158 «Нижний Новгород-Саратов» отремонтируют в этом году. Об этом сообщает пресс-служба в ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород. Работы планируется начать в середине апреля, как только установится подходящая погода.

Работы будут проводится на нескольких участках автодороги. Так, в Лукояновском и Починковском районах Нижегородской области отремонтируют участок с 171 по 193 км. Там, где местные дороги примыкают к трассе, восстановят переходно-скоростные полосы. Кроме того, будет установлено заграждение и дорожные знаки, нанесена разметка. Полностью завершить ремонтные работы планируется к концу 2020 года.

Около 10 километров дорожного покрытия заменят на участке от Нижнего Новгорода до развязки с трассой М-7 «Волга». Здесь планируется замена верхнего слоя асфальта на новый защитный слой для продления срока службы дороги. На данном участке планируется завершить ремонт к концу лета.

Ремонт планируется постепенный, на участках протяженностью 1 километр, автомобилистам стоит предусмотреть возможное сужение участков дороги и введение ограничения движения.

ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород напоминает, что об авариях и инцидентах на едеральных трассах можно сообщить по телефону 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: 8-831-282-28-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU