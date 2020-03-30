В Нижний Новгород вернулась зима

30 Март 2020 2020-03-30T09:18:33+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде +9 градусов, пасмурно и без осадков. В течение дня сохранится «плюсовая» температура, но к позднему вечеру похолодает – столбики термометров опустятся до +3 градусов к 21.00.

В течение всего дня ожидается облачная погода, без прояснений, осадки вероятны только поздним вечером и ночью. Ветер в течение дня несколько раз поменяет направление, с юго-западного на юго-восточный, а затем северный и северо-восточный. Скорость ветра умеренная, от 1 до 5 метров в секунду, к вечеру возможны порывы до 11 метров в секунду. Атмосферное давление стабильно – 745-746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 47% днем до 91% вечером.

На этой неделе в Нижний Новгород вновь придут ночные заморозки. Во вторник, среду, четверг и пятницу температура ночью будет от -2 до -6 градусов. Максимальное ночное похолодание синоптики прогнозируют на пятницу. В субботу и воскресенье ночью ожидается температура на уровне 0…+1 градус.

Самым холодным днем недели станет среда: -1 градус днем и до -4 градусов в ночь. Самым теплым, не считая сегодняшнего дня, синоптики прогнозируют воскресенье - днем воздух прогреется до +9 градусов.

В течение всей недели синоптики прогнозируют осадки – дождь, снег и снег с дождем. В понедельник и вторник нижегородцев ожидает пасмурная погода, со среды по воскресенье - облачная с прояснениями. Максимальная скорость ветра в будни - 9-12 метров в секунду, в выходные – до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в течение недели будет расти – от 747 миллиметров ртутного столба во вторник до 752 миллиметров ртутного столба в воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU