Татьяна Гриневич: «В обновленной Конституции культура – одна из ключевых ценностей нашего государства»

29 Март 2020 2020-03-29T17:36:20+03:00

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Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Татьяна Гриневич поделилась мнением, какие поправки в Конституцию считает приоритетными:

- Наша фракция в Госдуме поддерживает поправки в Конституцию. Представители нашей партии выносили на рабочую группу порядка 40 поправок, из которых были приняты 13.

Одной из самых важных поправок я считаю индексацию пенсии не реже одного раза в год. Раньше эта социальная гарантия была сформулирована более неопределённо - «регулярная индексация», что могло означать один раз в три года или в пять лет.

Также по нашему предложению была закреплена поправка о культуре, которая является уникальным наследием многонационального народа, одной из ключевых ценностей нашего государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU