2020-03-29T16:52:40+03:00
Общество

Россиянка спалила 65 тысяч рублей в микроволновке, обрабатывая их от вируса

Металлизированная полоса мгновенно воспламенила бумагу
Елена ЛАЗАРЕВА
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Эксперты предупредили – коронавирус любит бумажные деньги. И порекомендовали перейти на безналичные расчеты. Известно о нескольких случаях заражения даже через пластиковые карты, переданные из рук в руки, но карточки можно просто помыть с мылом.

А вот что делать, если сбережения хранятся в бумажном эквиваленте? Жительница Москвы подошла к вопросу нестандартно, сообщает kp.ru. Она не стала мыть российские дензнаки, она поместила их в микроволновку и нажала «Старт». Результат превзошел все ожидания – все вирусы и бактерии на купюрах сгорели. Но, увы – вместе с ними сгорели и сами купюры на общую сумму 65 тысяч рублей.

Дело в том, что одним из способов защиты денег от подделки является металлизированная полоска, она и спровоцировала неожиданный (для москвички) эффект.

Пользователи соцсетей на произошедшее отреагировали по-разному – одни призвали в следующий раз гладить деньги утюгом, другие – не мучиться и отдать им деньги на хранение, третьи – почитать во время карантина познавательную литературу, например, руководство по использованию микроволновой печи.

Теперь москвичке придется идти в банк, чтобы обменять сожженные купюры. Обезопасила, ничего не скажешь!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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