29 Март 2020 2020-03-29T14:50:22+03:00

За последние 10 лет в регионе увеличилась численность лосей, медведей и косуль

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Акция «Сбавь скорость — спаси лося» стартует в Нижегородской области. Об этом сообщает источник в госохотнадзоре.

В госохотнадзоре напомнили, что именно на весну приходится период активности лосей – молодые особи уходят от матерей и начинают искать свою территорию. В процессе поисков лоси могут забегать в населенные пункты, в том числе – перебегая автомобильные трассы.

Специалисты отмечают, что ДТП с лосями - самые опасные. Из-за особенностей анатомии лося удар приходится на лобовое стекло. Если вы все-таки по неосторожности сбили лося – не подходите к нему близко, вызовите ГИБДД и сообщите о случившемся ДТП в службу спасения (вызов с мобильного телефона по номеру 112). Забирание сбитого хверя приравнивается к незаконной добыче, а ущерб за сбитого лося составляет примерно 80 тысяч рублей и покрывается полисом ОСАГО.

По данным госохотнадзора наиболее опасными с точки рения столкновений с сохатыми являются дороги Н.Новгород — Киров, Городец — Зиняки, Южный обход — Н.Новгород, Н.Новгород — Саранск и Москва - Н.Новгород.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет в регионе увеличилась численность лося, медведя и косули. Так, количество лосей и косуль по сравнению с 2005 годом увеличилось почти вдвое, медведей – примерно в полтора раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU