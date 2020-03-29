2020-03-29T13:20:46+03:00
Общество

Благоустройство улицы Кожевенной сделают к юбилею Нижнего Новгорода

Из «Миллиошки» могут сделать музей под открытым небом
Елена ЛАЗАРЕВА
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На днях в Нижнем Новгороде состоялось выездное совещание по вопросам комплексного благоустройства и развития улицы Кожевенной. Участники совещания прошли от Ивановской башни до «Ночлежки» по улице Кожевенной, 10.

По словам зампредседателя правительства Нижегородской области Олега Берковича, улица будет благоустроена к юбилею Нижнего Новгорода – работы уже включены в план подготовки к празднику. «Перспективы Кожевенной улицы феноменальные. У нее есть глубокая история и много смыслов, которые необходимо сохранить и правильно донести», - подчеркнул Олег Беркович.

Разработка концепции развития улицы будет сделана в ближайшее время. Улица в народе носила название «Миллиошки», и населяла ее преимущественно городская беднота. До сих пор сохранилась чайная «Столбы», в которой по инициативе Максима Горького для бедняков устраивали литературно-музыкальные чтения. Сохранилось и здание ночлежки, обитатели которой в свое время стали прототипами героев «На дне». Почти полностью сохранена историческая планировка улицы и ее первоначальная застройка. Поэтому вероятен вариант развития улицы в формате «музея под открытым небом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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