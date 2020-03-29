2020-03-29T12:35:09+03:00
Общество

Вадим Булавинов: «Ознакомиться с Конституцией я бы рекомендовал каждому»

Перечень изменений в Конституцию достаточно большой, и основные касаются укрепления мер соцзащиты
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Вадим Булавинов обозначил свою позицию по предложенным поправкам в Конституцию:

«Ещё ко второму чтению было подготовлено более 400 поправок, в том числе депутатами и сенаторами. Но, конечно, основные предложенные изменения касаются укрепления мер социальной защиты граждан, в том числе пожилого возраста, а также защиты материнства и детства. Важны, в том числе концептуальные поправки по созданию новых органов власти, в частности, Госсовета.

Среди поправок - и расширение полномочий парламента, Совета Федерации в отношении назначения судей. Мне как депутату близки изменения, касающиеся Государственной Думы, которая будет согласовывать и назначать министров, замов председателя Правительства и самого председателя Правительства.

Перечень изменений достаточно большой, и, учитывая, что всенародное голосование перенесли, я бы рекомендовал людям внимательно ознакомиться с теми поправками, которые предложены, потому что Конституция – это основной документ, по которому живёт вся страна.

Если законов многие, как правило, не знают, то ознакомиться с Конституцией я бы рекомендовал каждому», - подвёл итог депутат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиянка спалила 65 тысяч рублей в микроволновке, обрабатывая их от вируса
Акция «Сбавь скорость — спаси лося» стартует в Нижегородской области
С 30 марта в Нижегородской области начинает работу горячая линия по дистанционному обучению
Благоустройство улицы Кожевенной сделают к юбилею Нижнего Новгорода
Вадим Булавинов: «Ознакомиться с Конституцией я бы рекомендовал каждому»
Андрей Аршавин на пару с неизвестной девушкой нарушает режим самоизоляции
Нижегородские суды временно прекращают рассмотрение всех дел
Нижегородцев просят дистанционно оплачивать квитанции за свет и газ
Рестораторы будут кормить нижегородских врачей завтраками и ужинами
Наталья Назарова: «По данным ВЦИОМ, для 95 % россиян важнейшая поправка в Конституции - доступность медицинской помощи»
Нижегородское правительство окажет местному бизнесу беспрецедентные меры поддержки
В Нижегородской области восстановят права дольщиков еще шести жилых комплексов
Движение по наплавному мосту через Оку восстановили после половодья
Льготные проездные временно перестают действовать в Нижегородской области
Чкаловскую лестницу передадут для реконструкции областному правительству
Нижегородские многофункциональные центры будут работать по предварительной записи
Артем Кавинов: «Каждая из поправок - это ответственность государства, которую предлагается закрепить в главном законодательном документе страны»
Особый противопожарный режим вводится в Нижнем Новгороде с 28 марта
Около 7,2 тысячи школьников с особенностями здоровья получат продуктовые наборы в Нижегородской области
Елена Орлова: «Для развития спорта в регионе Андрею Бетину важно наладить связь с профильными вузами»