Вадим Булавинов: «Ознакомиться с Конституцией я бы рекомендовал каждому»

29 Март 2020 2020-03-29T12:35:09+03:00

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Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Вадим Булавинов обозначил свою позицию по предложенным поправкам в Конституцию:

«Ещё ко второму чтению было подготовлено более 400 поправок, в том числе депутатами и сенаторами. Но, конечно, основные предложенные изменения касаются укрепления мер социальной защиты граждан, в том числе пожилого возраста, а также защиты материнства и детства. Важны, в том числе концептуальные поправки по созданию новых органов власти, в частности, Госсовета.

Среди поправок - и расширение полномочий парламента, Совета Федерации в отношении назначения судей. Мне как депутату близки изменения, касающиеся Государственной Думы, которая будет согласовывать и назначать министров, замов председателя Правительства и самого председателя Правительства.

Перечень изменений достаточно большой, и, учитывая, что всенародное голосование перенесли, я бы рекомендовал людям внимательно ознакомиться с теми поправками, которые предложены, потому что Конституция – это основной документ, по которому живёт вся страна.

Если законов многие, как правило, не знают, то ознакомиться с Конституцией я бы рекомендовал каждому», - подвёл итог депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU