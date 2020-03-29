2020-03-29T11:04:09+03:00
Общество

Андрей Аршавин на пару с неизвестной девушкой нарушает режим самоизоляции

Парочка без перчаток и масок любовалась видами на Москва-реку
Елена ЛАЗАРЕВА
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Парочка не пыталась скрыться под масками. Фото предоставлено "КП"Парочка не пыталась скрыться под масками. Фото предоставлено "КП"
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Солнечная погода и весеннее тепло заставило многих москвичей забыть о режиме самоизоляции и выйти на улицы. Даже несмотря на то, что идти особо и некуда – на неделю закрыты все торговые комплексы, салоны красоты, заведения общепита и даже парки.

Вместе с обычными москвичами на улицы вышли известные персоны. Так известный футболист Андрей Аршавин был замечен с неизвестной девушкой на Лужнецкой набережной, сообщает kp.ru. 38-летний футболист со своей спутницей, забыв об эпидемии, грелись на солнышке и любовались действительно прекрасными видами на Москва-реку. Неизвестная девушка может быть некоей Анной – единственной женщиной, на которую в Инстаграмме подписан Аршавин. Увы, «опознать» спутницу непросто вовсе не потому, что она одела маску и перчатки – как и спортсмен, она пренебрегла этими обязательными в условиях распространения вируса атрибутами.

Свою личную жизнь Аршавин после развода с Алисой Казьминой не афиширует. Известно только, что на днях он подал иск в суд – спортсмен утверждает, что после завершения карьеры ему трудно выплачивать почти миллион рублей на трех детей от Юлии Барановской. Почему-то совершенно неудивительно, что известный своими скандальными разводами футболист не проявляет должной гражданской ответственности и не соблюдает режим самоизоляции, чтобы защитить от распространения вируса себя и окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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