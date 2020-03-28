2020-03-28T14:08:48+03:00
Общество

Нижегородское правительство окажет местному бизнесу беспрецедентные меры поддержки

Разработка регионального плана по поручению Глеба Никитина будет завершена в течение нескольких дней
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородское правительство окажет местному бизнесу беспрецедентные меры поддержки. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил на заседании оперативного штаба по стабилизации региональной экономикии в условиях распространения коронавируса.

По словам чиновника, разработка плана поддержки реального сектора экономика уже началась. И завершить ее планируется за несколько дней.

- Тем не менее, уже сейчас понятны основные направления поддержки регионального бизнеса. Хочу подчеркнуть, что эти меры беспрецедентные. Чтобы помочь предпринимателям, из федерального и регионального бюджетов будут выделены очень серьезные средства, - добавил глава региона.

В первую очередь предстоит расширить льготное кредитование бизнеса. Также предусмотрена инфраструктурная поддержка. Ресурсоснабжающие организации должны оказать максимальное содействие предпринимателям. Так, энергетики не будут начислять пени и отключать абонентов в случае возникновения задолженности в ближайшие три месяца. Кроме того, в планах отменить или отсрочить арендную плату за использование государственного и муниципального имущества.

КОНКРЕТНО

Вся важная для предпринимателей информация будет публиковаться на портале мойбизнес52.рф. О проблемах, связанных с коронавирусом, бизнесмены могут сообщать также на портале мойбизнес52.рф, нажав на кнопку «Обращение, связанное с коронавирусом». Жалобы принимаются и по телефону горячей линии «Мой бизнес» 8-800-301-29-94.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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