28 Март 2020 2020-03-28T14:08:48+03:00

Разработка регионального плана по поручению Глеба Никитина будет завершена в течение нескольких дней

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Нижегородское правительство окажет местному бизнесу беспрецедентные меры поддержки. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил на заседании оперативного штаба по стабилизации региональной экономикии в условиях распространения коронавируса.

По словам чиновника, разработка плана поддержки реального сектора экономика уже началась. И завершить ее планируется за несколько дней.

- Тем не менее, уже сейчас понятны основные направления поддержки регионального бизнеса. Хочу подчеркнуть, что эти меры беспрецедентные. Чтобы помочь предпринимателям, из федерального и регионального бюджетов будут выделены очень серьезные средства, - добавил глава региона.

В первую очередь предстоит расширить льготное кредитование бизнеса. Также предусмотрена инфраструктурная поддержка. Ресурсоснабжающие организации должны оказать максимальное содействие предпринимателям. Так, энергетики не будут начислять пени и отключать абонентов в случае возникновения задолженности в ближайшие три месяца. Кроме того, в планах отменить или отсрочить арендную плату за использование государственного и муниципального имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU