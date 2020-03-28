Нижегородское правительство окажет местному бизнесу беспрецедентные меры поддержки
Нижегородское правительство окажет местному бизнесу беспрецедентные меры поддержки. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил на заседании оперативного штаба по стабилизации региональной экономикии в условиях распространения коронавируса.
По словам чиновника, разработка плана поддержки реального сектора экономика уже началась. И завершить ее планируется за несколько дней.
- Тем не менее, уже сейчас понятны основные направления поддержки регионального бизнеса. Хочу подчеркнуть, что эти меры беспрецедентные. Чтобы помочь предпринимателям, из федерального и регионального бюджетов будут выделены очень серьезные средства, - добавил глава региона.
В первую очередь предстоит расширить льготное кредитование бизнеса. Также предусмотрена инфраструктурная поддержка. Ресурсоснабжающие организации должны оказать максимальное содействие предпринимателям. Так, энергетики не будут начислять пени и отключать абонентов в случае возникновения задолженности в ближайшие три месяца. Кроме того, в планах отменить или отсрочить арендную плату за использование государственного и муниципального имущества.
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ИСТОЧНИК KP.RU