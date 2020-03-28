В Нижегородской области восстановят права дольщиков еще шести жилых комплексов

28 Март 2020 2020-03-28T15:23:52+03:00

Соглашение между правительством и Фондом защиты прав граждан предполагает восстановление прав 2809 дольщиков

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Областное правительство и Фонд защиты прав граждан заключили дополнительное соглашение о софинансировании еще по шести проблемным жилым комплексам.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, помимо жилого комплекса «Новинки SmartCity» в документе теперь значатся ЖК в Нижнем Новгороде («Квартал Европейский», «На Гончарова», «Приокский», «Сердце Нижнего»), а также в области («Радуга» в Дзержинске и «Земляника» в городе Кстово).

- Нижегородская область подтверждает выполнение своих обязательств в части обеспечения софинансирования мероприятий Фонда. Все необходимые решения на региональном уровне приняты, - заверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Добавим, что дополнительное соглашение между областным правительством и Фондом защиты прав граждан подразумевает восстановление прав более 2,8 тысячи дольщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU