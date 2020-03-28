2020-03-28T12:42:15+03:00
Общество

Движение по наплавному мосту через Оку восстановили после половодья

Открыт проезд по переправе на трассе «Павлово - Тумботино - Гороховец»
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
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Монтаж понтонного моста через реку Ока в Павловском районе подошел к концу. Как рассказал глава регионального минтранса Павел Саватеев, соединяющая Павлово и Тумботино переправа снова открыта для автомобилистов и пешеходов.

Напомним, мост пришлось демонтировать из-за ледохода и весеннего паводка. Но теперь она вновь заработала в круглосуточном режиме до момента, как река начнет покрываться льдом.

Павел Саватеев напомнил, что через понтонный мост можно как можно быстрее добраться из поселка Тумботино в райцентр.

- В период ледостава и половодья, когда мост не работает, жители региона вынуждены были добираться до поселка через Нижний Новгород и Муром. Но в этом году по решению губернатора здесь была организована бесплатная паромная переправа, - отметил чиновник.

Кстати, в январе 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил подумать над возведением постоянной переправы через Оку на этой территории. Проект строительства моста стоимостью более трех миллиардов рублей направлен для включения в перечень федерального проекта «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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