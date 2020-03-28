Чкаловскую лестницу передадут для реконструкции областному правительству

28 Март 2020 2020-03-28T11:33:24+03:00

Вместе с ней передаются противооползневые сооружения и дренажные штольни

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Нижегородские депутаты поддержали идею передать областному правительству сооружения на территории местного кремля в безвозмездное пользование. Такое решение было принято в ходе заочного голосования, сообщает пресс-служба гордумы.

Уточняется, что в список объектов, находящихся в муниципальной собственности, вошли противооползневые сооружения на Волжском склоне (участок от переулка Вахитова до Чкаловской лестницы), дождевая канализация на Ивановском съезде, а также пять дренажных штолен.

Вдобавок ко всему региональное правительство получит Памятный знак первый нижегородцам и Чкаловскую лестницу, нуждающуюся в ремонте. Кстати, после передачи лестницы управлению делами правительства Нижегородской области, начнется ее реконструкция. Дальнейшее содержание объекта также будет на совести управления.

Сообщалось, что решение о передаче облправительству Чкаловской лестницы и других объектов на территории кремля было поддержано «имущественной» комиссией думы Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU