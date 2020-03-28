2020-03-28T11:11:58+03:00
Общество

Артем Кавинов: «Каждая из поправок - это ответственность государства, которую предлагается закрепить в главном законодательном документе страны»

Депутат Госдумы от Нижегородской области прокомментировал внесение поправок в Конституцию РФ
Анастасия НАЗАРОВА
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Каждая из поправок - это, прежде всего, ответственность государства, которую предлагается закрепить в главном законодательном документе страны. Об этом заявил депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов, комментируя внесение поправок в Конституцию РФ.

- Радует, что в поправках много конкретики. Нет обтекаемых формулировок, которые могли бы иметь несколько смыслов. Это честная позиция. Все предлагаемые поправки дополняют друг друга, поэтому на голосование они выносятся пакетом. Именно через Конституцию проявляется государственная самоидентичность, - считает депутат.

Артем Кавинов выделяет два важных тематических блока поправок - социальный (касается минимальной оплаты труда и обязательной индексации пенсий с пособиями) и культурный (сохранение достояния страны).

Говоря о первом блоке, нижегородец заявил: «Мы очень сложно шли к выстраиванию системы помощи семьям, начиная с 90-х годов. И есть много работающих, хороших решений, социальных инструментов по поддержке семей. Конечно, эта социальная система должно развиваться и дальше. Но на данном этапе очень важно закрепить достигнутое в главном документе государства. Также ключевой поправкой является и обеспечение доступности качественной медицинской помощи, создание условий для здорового образа жизни».

Что касается второго блока, то, по словам депутат, Конституцию планируется дополнить статьями о культурной идентичности, преемственности поколений, а также сохранении традиций семьи и защите исторической правды.

- Это те темы, которые всегда нас объединяли в смутные времена, в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны. Теперь слово за жителями страны. Очевидно, что сроки голосования по Конституции будут перенесены. Когда именно состоится голосование, особой роли не играет. Главное, чтобы каждый житель страны смог сам прочитать, осмыслить и сделать разумный выбор, - заключил Артем Кавинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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