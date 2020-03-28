Елена Орлова: «Для развития спорта в регионе Андрею Бетину важно наладить связь с профильными вузами»

28 Март 2020 2020-03-28T10:40:46+03:00

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Для развития спорта в Нижегородской области замгубернатора Андрею Бетину важно наладить связь с профильными вузами. Об этом заявила декан факультета физкультуры и спорта ННГУ им. Лобачевского Елена Орлова, комментируя назначение чиновника куратором спорта в регионе.

- Андрей Бетин хорошо знает проблемы отрасли, понимает и профессионально оценивает все потребности спортивной сферы, - добавила Орлова.

Напомним, глава региона Глеб Никитин оптимизировал структуру областного правительства. В частности, он упразднил должность заместителя губернатора, который курирует спорт, туризм и культуру. Чиновник напомнил, что у Андрея Бетина профильное образование и большой опыт в работы в спортивной отрасли.

- Перед ним стоят задачи по развитию спортивной инфраструктуры региона и выполнению показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография, - сообщил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU