Пьяный нижегородец пырнул ножом в живот свою падчерицу и сбежал

27 Март 2020 2020-03-27T12:34:19+03:00

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Неожиданный визит родителей закончился для жительницы села Лакса Богородского района поножовщиной и больницей. ЧП произошло поздно вечером 14 марта 2020 года.

Как рассказал Андрей (имя героя изменено, - прим.ред.) - сожитель пострадавшей Марины (имя героини изменено, - прим.ред.) - они весь день находились дома вдвоем, а около 23:00 женщина проснулась от стука в дверь и пошла открывать.

-На пороге стояли ее мать с отчимом, который ни с того, ни с сего достал нож и пырнул им Марине в живот, - рассказал правоохранителям гражданский муж нижегородки.

После этого отчим потерпевшей сбежал из квартиры и скрылся в неизвестном направлении, а Андрей вызвал скорую помощь. Марину увезли в больницу и прооперировали.

Отчима задержали на следующий день - он прятался на ферме и находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил источник «Комсомольской правды», меру пресечения ему изберут после того, как врачи установят степень тяжести вреда здоровью его падчерицы.

ИСТОЧНИК KP.RU