Пьяный нижегородец пырнул ножом в живот свою падчерицу и сбежал
Неожиданный визит родителей закончился для жительницы села Лакса Богородского района поножовщиной и больницей. ЧП произошло поздно вечером 14 марта 2020 года.
Как рассказал Андрей (имя героя изменено, - прим.ред.) - сожитель пострадавшей Марины (имя героини изменено, - прим.ред.) - они весь день находились дома вдвоем, а около 23:00 женщина проснулась от стука в дверь и пошла открывать.
-На пороге стояли ее мать с отчимом, который ни с того, ни с сего достал нож и пырнул им Марине в живот, - рассказал правоохранителям гражданский муж нижегородки.
После этого отчим потерпевшей сбежал из квартиры и скрылся в неизвестном направлении, а Андрей вызвал скорую помощь. Марину увезли в больницу и прооперировали.
Отчима задержали на следующий день - он прятался на ферме и находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил источник «Комсомольской правды», меру пресечения ему изберут после того, как врачи установят степень тяжести вреда здоровью его падчерицы.
ИСТОЧНИК KP.RU