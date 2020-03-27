Роман Танчук: «Поправки в Конституцию направлены на улучшение качества жизни каждого гражданина России»

27 Март 2020 2020-03-27T12:29:20+03:00

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Роман Танчук, доцент кафедры информационных технологий и инструментальных методов в экономике ННГУ им. Н.И. Лобачевского, член Регионального политического совета НРО партии «Единая Россия», прокомментировал поправки в Конституцию:

- Конституция, как и любой другой закон, должна отвечать требованиям и запросам времени. Основные положения действующей Конституции были приняты еще в 1993 году. С тех пор и Россия, и мир в целом изменились значительно. Очевидно, что наступил тот момент, когда необходимо внести важнейшие изменения в Основной закон нашей страны, тем более что предлагаемые поправки всесторонне направлены как на улучшение качества жизни каждого гражданина России, так и на укрепление ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Вместе с тем, хочется особо отметить поправки, которые связаны с укреплением института семьи и брака, формированием условий для достойного воспитания детей в семье. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики – это очень правильная и важная поправка. Потому что дети - наше будущее. И от того, насколько нравственно, духовно, интеллектуально и физически мы сможем их воспитать, зависит успех России в будущем.

Также заслуживает внимания та ответственность, с которой в предлагаемых поправках говорится об уважении к труду человека, гарантиях минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Все эти предложения направлены на создание справедливых условий, при которых люди смогут получать достойное вознаграждение за свою работу, не беспокоясь о недобросовестности работодателя. А те люди, которые оказались в затруднительной жизненной ситуации, смогут рассчитывать на помощь государства благодаря принципу адресности.

Также хочется отметить поправку, определяющую, что работа чиновника заключается в служении народу. Ведь эта работа - для настоящих, а не «бутафорских» патриотов. Именно поэтому новые поправки прямо говорят о невозможности для государственного или муниципального служащего иметь двойное гражданство или счета в иностранных банках.

В день общероссийского голосования я обязательно пойду на избирательный участок вместе со своей семьей и сделаю выбор в пользу будущего нашей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU