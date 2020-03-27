Минтруд: «Заработная плата на рабочей неделе должна быть сохранена в полном объеме»

27 Март 2020 2020-03-27T12:15:03+03:00

Но и повышенной зарплаты за работу в эти дни не будет

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Нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года не будет служить основанием для снижения заработной платы – но и повышенных выплат за выход в эти дни не будет, поскольку они не относятся к выходным или праздничным дням. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ и дали рекомендации для работников и работодателей, пишет kp.ru.

Кроме того, период с 30 марта по 3 апреля не должен включаться в число дней отпуска.

Напомним, на следующей неделе продолжать работать должны все структуры жизнеобеспечения, магазины, аптеки, банки, транспорт, а также социальные фонды, государственные и муниципальные служащие. Нерабочая неделя объявлена в связи с эпидемиологической ситуацией с целью не допустить распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU