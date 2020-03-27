Николай Пугин: «Поправки в Конституцию РФ определяют важнейшие социальные гарантии для жителей нашей страны»

27 Март 2020 2020-03-27T12:14:01+03:00

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«Я считаю наиболее важными поправки в Конституцию РФ, касающиеся поддержки человека труда. Они определяют, что наша страна должна развиваться как социальное государство, и предполагают закрепление основных гарантий граждан: достойные социальные выплаты и размер оплаты труда, высокое качество жизни», - заявил председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», президент ПАО «ГАЗ» почетный гражданин Нижнего Новгорода и Нижегородской области Николай Пугин, комментируя изменения Основного закона РФ, инициированные главой государства Владимиром Путиным.

«Работающий человек не может быть бедным, у него должна быть возможность прокормить себя и свою семью. Его труд заслуживает огромного уважения, и внесение поправок в Конституцию позволит закрепить социальную защиту прав граждан, которые работают на благо России», - подчеркнул Николай Пугин.

Он отметил: вопрос о необходимости изменения Основного закона возник именно сейчас, что свидетельствует о серьезном государственном подходе к социальному обеспечению граждан.

«Внесение поправок в Конституцию РФ, принятую почти 27 лет назад, абсолютно своевременно. Я полностью поддерживаю изменения, предложенные президентом России Владимиром Путиным, и призываю своих земляков со всей серьезностью отнестись к процессу голосования. Мнения людей имеют определяющее значение не только для власти, но и для всего нашего общества. Внесение поправок в Конституцию – это этап важных перемен, которые никто из нас не должен игнорировать. Именно мы с вами определяем будущее России на много лет вперед. И наше решение – это залог здоровой жизни общества», - завершил Николай Пугин.

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ИСТОЧНИК KP.RU