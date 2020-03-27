Врачи из Володарска признаны виновными в смерти 8-летней пациентки

27 Март 2020 2020-03-27T10:19:44+03:00

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Хирург и педиатр ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» признаны виновными по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

Как установило следствие, днем 16 декабря 2017 года бригада сворой помощи доставила в приемный покой больницы 8-летнюю девочку с подозрением на аппендицит. Хирург поставил малышке диагноз ОРВИ со спазмами желудочно-кишечного тракта и не выявил острую хирургическую патологию. Также девочку осмотрел педиатр и поставил тот же диагноз, что и хирург. Ребенка отпустили домой, но уже утром ее вновь доставили в райбольницу, откуда экстренно госпитализировали в областную детскую больницу. Но оказалось слишком поздно – ребенка спасти не удалось.

Как установили следователи СК, володарские врачи допустили «дефекты диагностики», и как следствие, не было назначено лечение основного заболевания. Судмедэкспертиза дала заключение, что непосредственной причиной смерти девочки является острая спаечная кишечная непроходимость (поздняя стадия).

Врачи, тем не менее, себя виновными не признали. Суд назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно, но за истечением срока давности, врачи от наказания освобождены.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU