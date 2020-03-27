2020-03-27T08:59:45+03:00
Общество

В выходные нижегородцев ждет теплая погода без осадков

Ранняя весна пришла с резкими перепадами температур и ярким солнцем
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 6 градусов, солнечно и без остатков. В течение дня столбики термометров поднимутся до +12 градусов.

Ветер в течение дня несколько раз сменит направление. Утром и днем - западный, вечером – северо-западный, ночью – юго-западный. Скорость – 2-3 метра в секунду. Днем возможны порывы до 6-7 метров в секунду.

В течение всего дня и вечера в Нижнем Новгороде ожидается солнечная погода, без осадков. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится, будет относительно высоким - 765-767 миллиметра ртутного столба. Влажность - 53-74%.

Выходные в Нижегородской области будут отмечены резкими перепадами температуры. Так, в субботу ранним утром ожидается +1 градус, но уже к полудню разогреет до +13. Ветер вполне умеренный – 3-4 метров в секунду, во второй половине дня вероятны порывы до 8 метров в секунду. Ожидается пасмурная погода без осадков.

В воскресенье к перепадам температуры от +1 до +13 добавится еще и ветер – порывы 8-12 метров в секунду. День пасмурный, но с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В целом, синоптики обещают неплохие выходные – ранняя весна в самом разгаре!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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