2020-03-26T17:16:01+03:00
Общество

Владимир Чикишев: «Поправки в Конституцию должны быть, в определенной мере, шагами к сплочению нации»

Перенос сроков голосования дает возможность глубже изучить вопрос
Елена ЛАЗАРЕВА
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Художественный руководитель театра «Пиано», Заслуженный работник культуры РФ Владимир Чикишев поделился мнением, почему важны поправки в Конституцию:

- Я пока нахожусь на этапе раздумий, вглядываний и вслушиваний в тему поправок к Конституции. Но думаю, что это касается каждого, особенно на фоне глобальных перемен в мире. Поправки в Конституцию должны быть, в определенной мере, шагами к сплочению нации.

Мне трудно комментировать каждую конкретную поправку - я не настолько сведущ в политических и юридических аспектах. К примеру, есть разные экспертные мнения по поводу приоритетной роли русской культуры и русского языка. Можно по-разному прочитать это. Найдутся люди других национальностей, которые сочтут эти поправки принижением значимости их нации. Но это все спорные моменты. Поскольку голосование по поправкам отложено, будет возможность еще глубже и тоньше изучить этот вопрос.

Необходимо корректировать законы соответственно духу времени. Государство — это величайшее образование. Здесь много факторов, и то, как оно устроено, как оно функционирует благодаря законодательной базе, опираясь на Основной закон, мне не очень понятно. Я гуманитарный человек - режиссер, педагог, художник. Сложно окунаться в сферу точных юридических основ, за которыми стоит мощнейшая работа специалистов. Этим определяется качество движения страны.

Лично я голосовать, конечно, пойду. Время сейчас такое, что нужно широко открытыми глазами смотреть вокруг и быть готовым к решительным действиям. Время, требующее участия каждого, внимания, чуткости, мудрости и глубокого осмысления. Как именно голосовать — это уже право каждого. Но проявить гражданскую позицию, я считаю, обязательно нужно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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