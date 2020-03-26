В промзоне Дзержинска произошел пожар

26 Март 2020 2020-03-26T17:12:09+03:00

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Сегодня примерно в 15.10 произошло возгорание в пригороде Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

По данным источника, пожар произошел в производственном цехе в восточной промзоне города химиков. Площадь пожара составила около 600 метров, по предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.

Тем временем, в соцсетях сообщается, что пожар произошел на складе туалетной бумаги. Пользователи восприняли информацию по-разному: одни сочли, что хайп на двух серьезных темах – пожаре и коронавирусе – неуместен, и уже откровенно надоел. Другие, напротив, отнеслись к шутке с восторгом и посоветовали впредь тушить такие пожары гречневой крупой.

Напоминаем, о происходящих событиях можно сообщать по «телефону доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области 8 (831) 439-99-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU